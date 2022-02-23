РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. В подмосковном Королеве к памятникам возложили цветы в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В митинге у Мемориала Славы приняли участие представители администрации городского округа, ветераны ВОВ, сотрудники градообразующих предприятий, члены Общественной палаты, школьники и студенты.

Цветы возложили к памятнику «Павшим за Родину» у КТРВ и к памятнику Защитнику Отечества в микрорайоне Юбилейный.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.