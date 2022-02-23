РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Водитель «Нивы» сбил ребенка в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 22 февраля в 17:57 у дома №38 на улице Свердлова, водитель «Нивы» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате ДТП девочка получила ушибы и ссадины.

На месте работали сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

В этот же день в Подольске произошла еще одна авария с участием автомобиля «Нива». Иномарка Opel протаранила «Ниву» на перекрестке улиц Свердлова и Клемента Готвальда возле ДК «Октябрь» в Подольске, затем иномарка вылетела на тротуар и сбила человека. В результате аварии есть пострадавшие.