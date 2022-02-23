РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества глава государства Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в столице, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ почтил память павших воинов минутой молчания.

Также в рамках церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почетного караула и оркестр.

Глава государства ежегодно участвует в церемонии возложения венка к мемориалу.

Вечером в среду в городе прогремит праздничный салют. Небо Москвы украсят разноцветные фейерверки.