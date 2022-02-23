РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Духовенство Подольской епархии посетило беженцев из ДНР и ЛНР и выяснило, в чем нуждаются люди, а также пригласило на богослужения, в ближайшее время они направят туда гуманитарную помощь, сообщает Подольская епархия РПЦ.

23 февраля по благословению архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия духовенство Подольской епархии посетило пункт временного размещения беженцев из Донецкой народной республики. 150 человек находятся в детском оздоровительном лагере городского округа Подольск. Среди приехавших в основном женщины и дети.

Духовенство выяснило, в чем нуждаются люди. Также предложило им посетить богослужения в ближайших храмах.

Священники Подольского благочиния теперь будут посещать беженцев и оказывать им необходимую помощь и поддержку.

В ближайшее время в пункт размещения передадут духовную литературу и необходимые вещи: одежду, средства личной гигиены и многое другое.

По вопросам оказания помощи можно обращаться в отдел по благотворительности социальной деятельности Подольской епархии по телефону: 8(903)750-11-08.