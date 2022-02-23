РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске с Днем защитника Отечества поздравили женщин, служащих в отделении полиции, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В День защитника Отечества принято поздравлять мужчин и, в первую очередь, военнослужащих, ветеранов вооруженных сил и силовых структур, а также находящихся в запасе. Но не стоит забывать о том, что службу в рядах армии и правоохранительных органов несут и женщины.

Комитет по делам молодежи совместно с общественными организациями округа в праздничный день приехали поздравить женщин, служащих в городском отделении полиции №5.

«Поздравляем всех женщин, несущих службу в правоохранительных органах, в рядах армии. Нужно иметь много смелости, выдержки, силы и собранности, чтобы выбрать такой непростой путь. Желаем нашим отважным дамам здоровья, уважения коллег, поддержки в семье и успеха в карьере», - говорится в сообщении.