РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 фев. В усадьбе Гребнево подмосковного Щелкова проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО» В Щелкове.

«Приехали всей семьей, чтобы посмотреть реконструкцию гражданской войны. Всегда нравились подобные реконструкторские мероприятия. Очень зрелищно и детям нравится», - сказала жительница Щелкова Ольга Любушкина.

Кроме реконструкции, для гостей мероприятия подготовлена концертная программа, конкурсы и развлечения, также на празднике можно попробовать разнообразную кухню.