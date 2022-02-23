РИАМО - 23 фев. Российское посольство на Украине сняло государственный флаг страны со своего здания, сообщает Федеральное агентство новостей.

РФ признала ЛНР и ДНР 21 февраля. Это произошло после обстрела территорий республик силами вооруженных сил Украины. Затем МИД страны заявил об эвакуации сотрудников посольства, им поступили угрозы физической расправы.

Соответствующее видео опубликовали в Сети. На нем видно, как со здания дипмиссии РФ спускают флаг страны.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует. Киев свел к нулю все достигнутые договоренности.