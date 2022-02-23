Каждый желающий мог попробовать свои силы в армрестлинге, который ведет трехкратная чемпионка мира Ирина Гладкая, в шахматах с чемпионом Москвы по быстрым шахматам, международным гроссмейстером 2007 года Борисом Савченко, в боксерском ринге или на турниках.