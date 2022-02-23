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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В Красногорске прошла акция в честь Дня защитника Отечества, в ней приняли участие около 200 человек.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Все желающие приняли участие в мероприятии по закаливанию, в том числе и дети от 4 лет.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Флешмоб посетили профессиональный боец ММА Максим «Шатун» Новоселов, трехкратная чемпионка мира по армрестлингу Ирина Гладкая, боксер Денис Лебедев и другие.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Ведра с водой были выбраны в цвете триколора. После исполнения гимна России участники акции вылили на себя ледяную воду.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Для людей, решивших обливаться водой на улице, была подготовлена развлекательная программа.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Каждый желающий мог попробовать свои силы в армрестлинге, который ведет трехкратная чемпионка мира Ирина Гладкая, в шахматах с чемпионом Москвы по быстрым шахматам, международным гроссмейстером 2007 года Борисом Савченко, в боксерском ринге или на турниках.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
на фото: акция по закаливанию в День защитника Отечества в Красногорске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
на фото: акция по закаливанию в День защитника Отечества в Красногорске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
на фото: акция по закаливанию в День защитника Отечества в Красногорске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
на фото: акция по закаливанию в День защитника Отечества в Красногорске
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
на фото: акция по закаливанию в День защитника Отечества в Красногорске
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