РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске провели игровую программу и конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия и звукорежиссер парка Владимир Поляков.

В среду в парке прошла концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Она началась в 12:00 на танцевальной веранде.

Для горожан выступили группа здоровья «Радость движения» под руководством тренера Владимира Васильева, танцевальная студия LILYA DANCE и автор-исполнитель Евгений Смирнов. Также для горожан провели игровую программу, эстафету для детей «Сильные, ловкие, смелые» и конкурс рисунков.

Мероприятие посетило порядка 300 человек. Во время детской игровой программы раздали призы и сувениры.

В честь праздника на катке в парке работал бесплатный прокат коньков (с условием залога).