РИАМО - 23 фев. Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили отметил, что умеренные физнагрузки положительно влияют на здоровье сердца и сосудов. Это подтверждается результатами научных исследований, сообщает Nation News.

Врач отметил, что норвежские ученые изучили влияние умеренных физнагрузок на здоровье. В исследовании они наблюдали за состоянием 20 тыс. пациентов. Результаты показали, что активность снижает риск развития фибрилляции предсердий у людей на 19%.

«Необходимо отдать предпочтение малоинтенсивным и умеренным нагрузкам. Это ежедневные пешие прогулки, йога, пилатес, плавание на умеренной скорости, велотренажер или эллипс в умеренном темпе», — пояснил специалист.

По его словам, интенсивные физнагрузки, наоборот, повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор порекомендовал внимательно следить за показателями пульса во время занятий спортом. Тренировку следует остановить в случае ухудшения самочувствия.