РИАМО - 23 фев. Специалисты завершают ремонтные работы в подуличном переходе от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская». Его планируют открыть в марте или апреле, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Этот объект не функционировал около 30 лет. С 1993 года он находился в полуразрушенном состоянии. Три года назад было решено его отремонтировать и открыть для пассажиров.

Был проделан большой пласт работы – укреплен фундамент, восстановлены аварийные плиты перекрытия и выполнены работы по отводу грунтовых вод.

Кассы в вестибюле станции «Комсомольской» перенесут в другое место, а на их месте появится проход. Переход откроют весной.

Благодаря этому объекту можно будет дойти до метро за 2 минуты — это в 3 раза быстрее, чем по улице.