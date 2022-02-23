РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Юные спасатели подмосковного Подольска обучились приемам тропления в турпоходе по окрестностям, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанники кружка начальной турподготовки и любительского объединения «Юный спасатель» молодежного центра «Максимум» в рамках подготовки к летним многодневным походам совершили туристический поход по окрестностям.

Поход проходил по нехоженым местам. Ребята отработали правила и приемы тропления по глубокому снегу, посоревновались в скорости разведения костра, изучили рецепт и самостоятельно приготовили безалкогольный глинтвейн на вишневом соке.