РИАМО - 23 фев. Проверка назначена после того, как женщина погибла в Сергиево-Посадском городском округе после падения на нее наледи с крыши здания, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

ЧП произошло в поселке Богородский.

Проведение проверки по данному факту поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре. Ведомству предстоит дать оценку соблюдению требований федерального законодательства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.