РИАМО - 23 фев. В Красногорске прошла акция в честь Дня защитника Отечества, в ней приняли участие около 200 человек. Они облились ледяной водой, передает корреспондент РИАМО.

«Обливание — это закалка, закаливание, а закаливание — это здоровый образ жизни и повышение иммунитета. Человек, который закаливается, должен обладать определенной силой воли, надо себя перебороть, чтобы выйти и облиться», - сказал депутат Красногорска и организатор акции Илья Шадриков.

Он добавил, что в этом году в российской акции участвовали 980 человек из 7 городов - Улан-Уде, Курган, Тюмень, Архангельск, Красногорск, Ульяновск и Симферополь.

Все желающие приняли участие в мероприятии по закаливанию, в том числе и дети от 4 лет. Флешмоб посетили профессиональный боец ММА Максим «Шатун» Новоселов, трехкратная чемпионка мира по армрестлингу Ирина Гладкая, боксер Денис Лебедев и другие.

«Я занимаюсь в этом клубе. Мне нравится направление парней, то, чем они занимаются. Они пропагандируют здоровый образ жизни, привлекают молодое поколение. Я всецело стараюсь помочь и всегда стараюсь посещать их мероприятия и своим примером что-то показать», - сказал Новоселов.

Ведра с водой были выбраны в цвете триколора. После исполнения гимна России участники акции вылили на себя ледяную воду.

«Сегодня первый раз участвую, до этого только присутствовала. <…> Когда смотришь на маленьких детей, которые обливаются водой, которые закаляются, тоже хочется, и вот теперь я среди них. Мой муж тоже участвует сегодня, а наши дети пока среди зрителей», - отметила участница акции Рима Федорова.

Для людей, решивших обливаться водой на улице, была подготовлена развлекательная программа. Каждый желающий мог попробовать свои силы в армрестлинге, который ведет трехкратная чемпионка мира Ирина Гладкая, в шахматах с чемпионом Москвы по быстрым шахматам, международным гроссмейстером 2007 года Борисом Савченко, в боксерском ринге или на турниках. Чтобы гости не замерзли, их угощали горячими обедом и чаем.​