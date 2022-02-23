РИАМО - 23 фев. Экс-президент США Дональд Трамп назвал гениальным решение главы российского государства Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР, сообщает Газета.ru.

«Когда я вчера (22 февраля – ред.) увидел это на телеэкране, то сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно», — сказал Трамп.

Он уверен, что президент России выступает в данном случае в роли миротворца. Также Трамп отметил, что во время его президентства ситуация на Украине была спокойнее.

Кроме того, экс-глава США подчеркнул, что хорошо знает Путина и во время совместной работы отлично с ним ладил.

Россия признала Донбасс 21 февраля. Это произошло после обстрела территорий республик силами вооруженных сил Украины.