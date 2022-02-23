РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В Подольске наградили четырех победителей смотра-конкурса на лучшее комплексное оформление объектов потребительского рынка к Новому году и Рождеству Христову на территории округа, сообщает администрация округа.

С 13 декабря 2021 года по 17 января текущего года в Подольске проводился смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка. В четырех номинациях приняли участие более 900 торговых предприятий. Конкурс провели для улучшения организации предпраздничной и праздничной торговли, повышения качества обслуживания жителей округа и создания праздничного новогоднего городского облика.

В комиссию вошли представители управления потребительского рынка и комитета по строительству и архитектуре администрации. В итоге победителями стали четыре организации. Заместитель главы администрации городского округа Подольск Иван Шляхтин в торжественной обстановке вручил победителям благодарности главы муниципалитета.

В номинации «Объекты общественного питания» победу одержал ресторан «Fish Point» ООО «Фиш Эвент», генеральным директором которого является Антон Красильников. В номинации «Объекты розничной торговли» победил гипермаркет «Глобус» ООО «ГИПЕРГЛОБУС», директор — Марина Федотова. Мебельный центр «Nobby» ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» под руководством Заура Рамазанова стал лучшим в номинации «Торговые центры и торговые комплексы».

В число победителей вошел и салон красоты «Wax and Nails» индивидуального предпринимателя Елены Тимофеевой. Салон принимал участие в номинации «Объекты бытового обслуживания».