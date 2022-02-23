РИАМО - 23 фев. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту фотосессии, которая произошла у храма Пресвятой Богородицы в столичном районе Фили. Там блогер Полина Моругина позировала обнаженной, сообщает Федеральное агентство новостей.

Дело возбуждено по статье 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Фигурантом уголовного дела стала только 24-летняя девушка. Пока личности остальных подозреваемых не выяснены. Блогера могут оштрафовать или на год ограничить свободу.

В январе Моругина на своих страницах в соцсетях выставила фото, где она была запечатлена обнаженной на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Примечательно, что тело и лицо модели почти полностью покрыты различными татуировками.