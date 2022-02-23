РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В Залинейном микрорайоне Подольска с крыши пятиэтажного дома в поселке Южный упали сосульки и повредили две машины, у них разбиты лобовые стекла, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Владельцы автомашин поставили их рядом с домом №26 на улице Правды, хотя на доме висела табличка, что это опасно и возможно схождение льда и сосулек. В итоге им придется менять лобовые стекла.

Адвокат пояснил, что подать в суд на управляющую компанию можно, но выиграть дело вряд ли получится, так как там было объявление.