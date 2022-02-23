РИАМО - 23 фев. На 10 стойках «Живое общение» в столичной подземке пассажиров будут ждать тематические подарки в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Стойки «Живое общение» находятся на станциях «Киевская», «Арбатская», «Площадь революции», «Александровский сад» и «Курская» Арбатско-Покровской линии метро.

А также на станциях «Пушкинская», «Китай-город» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, на станции «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии, а еще на станциях «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий.

В сувенирных магазинах и в интернет-магазине метро можно купить тематические карты «Тройка», одежду, термокружки, блокноты, игрушки и многое другое.