РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил с Днем защитника Отечества коллектив Центрального архива министерства обороны РФ в Подольске и вручил им благодарственные письма и подарки.

В канун празднования Дня защитника Отечества Максимович поздравил трудовой коллектив Центрального архива Минобороны РФ. За особые заслуги в службе от Мособлдумы вручил сотрудникам благодарственные письма и памятные подарки, а также пожелал всему коллективу здоровья, успехов, мира и благополучия.

«Поздравляя коллектив архива, еще раз поблагодарил всех за скрупулезное сохранение истории подвигов наших предков. Передал огромные слова благодарности от ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников за подготовленные сотрудниками архива книги боевого пути каждого обратившегося ко мне ветерана, где собраны и систематизированы документальные материалы от призыва в военкомате до увольнения из вооруженных сил СССР», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что на основании копий архивных документов, оформленных в частях и подразделениях, где служили ветераны, порой восстанавливали и часть биографии.