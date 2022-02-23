РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 фев. Парад военной техники провели в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, проходит в музее техники в среду. Посетители могут ознакомиться с образцами техники, воевавшей в годы Великой Отечественной войны и более поздних войнах и вооруженных конфликтах. Кроме того, на территории работают фотозоны и шумовой тир.

«Сегодня в параде принимают участие 12 единиц техники. В основном это машины, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Само звучание этой техники, ее движение - дань уважения ветеранам», - сказал директор и основатель музея Вадим Задорожный.

Представленную в музее военную технику нашли на местах сражений на территории России, Белоруссии, Украине. Инженеры и реставраторы музея восстановили ее.

Задорожный поздравил гостей праздника с Днем защитника Отечества. В музей в этот день приехали жители не только Красногорска, но и других городов Подмосковья и столицы.

«Решили провести праздничный выходной с сыном на параде. Было интересно увидеть на ходу настоящую технику, которая воевала столько лет назад. В 2022 году она не только заводится, но и ездит! Поразило, что некоторые танки такие маленькие», - поделился впечатлениями житель Москвы Тимур.

Анатолий Швец впервые приехал в Красногорск на парад с семьей из столицы. Мужчина подчеркнул, что с семьей теперь станет завсегдатаем Музея техники.

«Детям нужно показывать военную технику. Мы изучаем историю. Читали об этой технике в книжках, видели в кино. Но здесь настоящие впечатления - увидеть своими глазами, потрогать. Это непередаваемо!» - сказал Швец.