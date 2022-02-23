РИАМО - 23 фев. В январе текущего года на юго-востоке столицы открылась новая поисково-спасательная станция на воде «Марьино», за время работы было выполнено несколько выездов на происшествия и более 1,5 тыс. профилактических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Спасатели 25-й поисково-спасательной станции обеспечивают безопасность акватории Москвы-реки и прибрежной зоны от Бесединского моста до Перервинской плотины.

«С января спасатели дважды выезжали по тревоге. Оба происшествия закончились благополучно», - говорится в сообщении.

Под контролем у спасателей находятся места отдыха у воды в столичных районах Марьино, Капотня, Братеево и Нагатинский Затон, а также территории музея-заповедника «Коломенское», Центра технических видов спорта «Москва», парка 850-летия Москвы, Братеевского каскадного парка, парка «Братеевская пойма».

У спасателей на вооружении стоят современные катера, гидроцикл, судно на воздушной подушке, а еще подвижный спасательный пост на базе автомобиля повышенной проходимости для оперативного реагирования на происшествия в соседних округах.

Москвичей и гостей столицы просят не выходить на лед, а заметив происшествие, просят сразу звонить по номеру 112.