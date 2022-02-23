РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 фев. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов поздравил жителей Домодедова с Днем защитника Отечества, сообщается в группе домодедовского отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши дорогие ветераны, военнослужащие армии и флота, все, кто отдал долг Родине! В ваш адрес звучат самые искренние слова благодарности за мужество и честь, защиту страны и верность Отчизне. 23 февраля перестает быть исключительно мужским днем, заслуженные поздравления принимают и женщины. В армии и силовых структурах их тысячи, они бесстрашно стоят на страже мира и покоя людей. <...> Здоровья всем вам, новых свершений, любви и поддержки близких! А еще – пожелание всегда жить в мирное время!» - сказал Жолобов.

Он также отметил, что к празднику причастны и армейские спортсмены: победители и участники Олимпиады в Пекине. Атлеты с достоинством защитили честь страны.