РИАМО - 23 фев. В столице 27 тыс. школьников занимаются в кадетских классах. Такие классы в стране появились 290 лет назад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2014 году эта традиция была возрождена: в школах Москвы открылись первые кадетские классы. Сейчас в них занимается 27 тыс. московских школьников. Поздравляю, ребята, вы сделали достойный выбор», - написал Собянин на своей официальной странице «ВКонтакте».

Он отметил, что кадетов с детства готовят к государственной и военной службе. Они углубленно изучают историю, языки, проходят специальную физическую подготовку, учатся оказывать первую помощь. Большая часть выпускников поступает в вузы Минобороны и других силовых ведомств.

«Я стараюсь не пропускать ежегодный Парад кадет, общаюсь с ребятами и скажу откровенно, они вызывают уважение. Собранные, мотивированные, смелые. Не раз слышал истории о том, как они помогали людям», - пояснил мэр Москвы.

Так, Марк Петров с Назаром Халмурзиевым из Первого московского кадетского корпуса увидели, как двое вооруженных мужчин напали на прохожих. Ребята помогли полицейским задержать их. Другой кадет Михаил Гришин из школы №1409 и Роман Самси из школы №2120 грамотно оказали первую помощь своим друзьям, получившим тяжелые травмы. Они их не бросили в беде.

«Этому и учат ребят в кадетских классах. Не все выберут военную службу, но уж точно все вырастут людьми чести, защитниками Родины и близких», - заключил Сергей Собянин.