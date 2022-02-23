РИАМО - 23 фев. В подмосковных Химках в честь праздника, посвященного Дню защитника Отечества, прошел квестовый маршрут «Рубеж Победы», а также в муниципалитете провели флешмоб #ЗвезднаяСлаваРоссии, сообщает пресс-служба регионального отделения Бессмертного полка России в Московской области.

Мероприятие было организовано региональным отделением Бессмертного полка России в Московской области в рамках празднования Дня защитника Отчества. В нем участвовали учащиеся из МБОУ СОШ №5, волонтеры Бессмертного полка России и Волонтеры Подмосковья.

«Во время квеста ребята узнали и и героях-химчанах, знаменитых конструкторах и разработанных ими самолетах, об отважных медсестрах, боевом и трудовом вкладе в Победу жителей округа», - прокомментировал руководитель регионального отделения Бессмертного полка России в Московской области, член Общественной палаты региона Валерий Анисимов.

Они прошли около 3 км по маршруту с помощью бесплатного мобильного приложения «Рубеж Победы», посетили 7 объектов, связанных с жизнью города Химки в годы Великой Отечественной войны и местными героями. Школьникам также рассказали историю своего земляка, Героя Советского союза Ивана Федорова, а также о том, какой вклад внесли Химки в оборонную мощь страны.

Кроме того, школьники в этот день сразились в интерактивной викторине, послушали рассказ старой зенитки и «подбили» немецкий танк около знаменитого Т-34 в сквере имени Марии Рубцовой. Это стало возможно благодаря использованию в приложении элементов дополненной реальности.

«Рубеж Победы» - бесплатное мобильное приложение с квестовыми туристическими маршрутами с элементами дополненной реальности по Московской области.