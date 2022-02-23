РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске возложили цветы к мемориальной доске в память о Михаиле Аптекаре к 100-летнему юбилею со дня его рождения, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

У Дворца спорта «Спорт-Сервис» 22 февраля состоялось возложение цветов к мемориальной доске в память о легендарном человеке, участнике Великой Отечественной войны, спортивном и общественном деятеле, судье международной категории, заслуженном тренере СССР - Михаиле Аптекаре.

Почтить его память собрались председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров, почетный гражданин Подольска, почетный ветеран Подмосковья Вячеслав Жученко, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, ученик Аптекаря Николай Суворов, вице-президент Федерации тяжелой атлетики России, заслуженный тренер России Владимир Сафонов, а также ветераны, руководители учреждений спорта и спортивных федераций, представители спортивных школ и спортивной общественности.

Аптекарь родился 22 февраля 1922 года в Одессе, в 1927 году семья переехала в Подольск. Он спортсмен, основоположник тяжелой атлетики в Подольске, заслуженный тренер СССР, судья международной категории, был арбитром на соревнованиях по тяжелой атлетике в СССР, Европе, мире, на Олимпиаде-80 в Москве. Скончался в Подольске 17 мая 1984 года.