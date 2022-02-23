РИАМО - 23 фев. Португалия выдала России Степана Фурмана, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Криминального авторитета в Россию из Португалии доставили в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Ранее неоднократно судимый за различные преступления Степан Фурман на основании запроса УМВД России по Мурманской области был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Октябрьский районный суд города Мурманска заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу и возбудил в 2019 году уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).

В минувшем году обвиняемого задержали на территории Португалии. В среду в международном аэропорту Лиссабона его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.