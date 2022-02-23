РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В микрорайоне Климовск Подольска до конца июля сделают уличное освещение тротуара на улицах Ленина и Садовая, сообщает теруправление администрации.

В текущем году за счет внебюджетных средств планируется провести работы по устройству уличного освещения тротуара на улице Ленина у дома №13 и тротуара на улице Садовая от улицы Красная до улицы Рощинская. Работы планируют завершить до конца июля.

Тротуар за домом №13 на улице Ленина был построен в 2021 году в рамках программы «Народные тропы». Его протяженность 210 м, ширина 2 м, площадь 420 кв. м. Обустройство новой линии уличного освещения позволит сделать передвижение пешеходов по тротуару более комфортным.

Тротуар на улице Садовая от улицы Красная до улицы Рощинская включили в адресный перечень тротуаров программы «Народные тропы». При наличии финансирования в текущем году пройдут работы по капремонту тротуара шириной 2 м.

В теруправление администрации округа поступило большое количество обращений жителей расширить тротуар к образовательным объектам и сделать освещение.