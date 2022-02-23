РИАМО - 23 фев. Из центра сбора гумпомощи в Реутове подмосковные единороссы отправили в рейс очередной груз для беженцев из ДНР и ЛНР. Добровольцы работают в пункте сбора гуманитарной помощи и помогают беженцам в Ростовской области, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Вода, мука, сахар, крупы, макароны, хлебобулочные изделия, пластиковая посуда и антисептики будут в среду доставлены в пункты временного размещения в Ростовскую область.

«Порядка 250 молодогвардейцев из всех уголков Подмосковья помогают в центре сбора гуманитарной помощи в Реутове с самого его открытия. Они работают посменно, в командах по 10-15 человек. Добровольцы работают с раннего утра и до отправки последнего груза», – сказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Он добавил, что волонтеры фасуют, формируют, разгружают и загружают машины, а также отрабатывают запросы, помогают в составлении списков гумпомощи.

Депутат напомнил, что 11 человек из подмосковного отделения «Молодой Гвардии» помогают беженцам в Ростове-на-Дону, где создан штаб по работе с эвакуированными жителями.

«Команда подмосковных молодогвардейцев оказывает в оперштабе необходимую волонтерскую помощь, разбирает грузовые фуры с гумпомощью, общаются с жителями и присматривают за детьми. Помимо этого, от них мы получаем актуальную информацию по запросам беженцам, на основании которых формируем списки необходимых товаров для последующих грузов», – добавил Толмачев.

Он подчеркнул, что помощь будет оказываться до тех пор, пока в ней нуждаются люди.

Депутат рассказал, что 22 февраля волонтеры помогали встречать прибывших в Московскую область беженцев из ЛДНР. В Апрелевку на поезде приехало свыше 900 эвакуированных жителей Донбасса.

«Активисты «Молодой Гвардии» встречали и сопровождали всех жителей до мест размещения, помогали с расселением. Мы своих в беде не бросаем. Будем поддерживать братский народ, окажем всевозможную и необходимую помощь. Держим руку на пульсе», – заключил парламентарий.