РИАМО - 23 фев. За прошедшие сутки в российские больницы доставили 16 349 пациентов с коронавирусом, что на 5,45% меньше, чем днем ранее (17 294), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего Covid-пациентов госпитализировали в Свердловской области – 665, в Краснодарском крае – 594, в Москве – 590, в Санкт-Петербурге – 536, в Подмосковье – 521, в Челябинской области – 501.

В РФ за последние 24 часа выявили 137 642 случая коронавируса, выздоровели 179 203 пациента, скончались 785 заболевших.

С начала пандемии в стране зафиксировали 15 795 570 случаев заражения, болезнь победили 12 836 228 человек, умерли 347 816 пациентов.