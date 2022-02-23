РИАМО - 23 фев. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, который должен был произойти в крымском храме, пишет газета «Известия».

По данному факту задержаны 6 россиян, которые входят в состав украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ и признана экстремистской).

Они должны были привести в работу самодельное взрывное устройство для устрашения россиян.

Ситуация между Россией и Украиной обострилась в последнее время. Это связано с военными действиями на Донбассе.