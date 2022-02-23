РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» отправили машину с гуманитарной помощью во Владимирскую область в помощь нуждающимся, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры отправили из «Лавки добра» машину с гуманитарной помощью в город Меленки Владимирской области во вновь открывшийся Духовно-просветительный социально-благотворительный Николо-Спиридоновский центр.

Открытие центра является расширением социальной деятельности в Меленковском благочинии Муромской епархии. Социальная служба занимается помощью малоимущим и многодетным семьям, кризисным беременным и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель центра поблагодарила волонтеров округа за оказанную помощь подопечным семьям.