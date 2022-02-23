РИАМО - 23 фев. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества, а также отметил, что данный праздник олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм многих поколений воинов России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

В среду столичный градоначальник поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих Московского территориального гарнизона с Днем защитника Отечества.

«Немеркнущим образцом служения Родине является подвиг фронтовиков в годы священной войны с фашизмом. Немало славных страниц в ратную летопись Отчизны вписали дети и внуки творцов Победы», - сказал мэр.

По его словам, на сегодняшний день армия и флот России защищают мирное небо над головой жителей.

«Современное вооружение, высокая боевая выучка, победные традиции, самоотверженность и сила духа — все это позволяет солдатам и офицерам эффективно решать важнейшие задачи обеспечения обороноспособности государства», - добавил Собянин.

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.

Одна из традиций данного праздника в столице – это возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата.