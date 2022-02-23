РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Днем защитника Отечества и пожелал им мирной жизни, радостных событий и благополучия.

«Уважаемые подольчане! От души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это настоящий праздник мужества, благородства и чести, праздник настоящих мужчин. Несмотря на смену времен, эта знаменательная дата является олицетворением храбрости, силы духа и преданности Родине. Этот праздник всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества - от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только недавно надела военную форму», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что 23 февраля – праздник не только тех, кто носит военную форму, но и тех, кто всегда готов быть защитой и надежной опорой для своей родины, семьи, родных и близких.

Максимович пожелал горожанам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и стойкости в любых жизненных ситуациях, плодотворной работы, мирной жизни, радостных событий и благополучия.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года.