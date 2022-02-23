РИАМО - 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медиков, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, с Днем защитника Отечества.

Он подчеркнул, что этот праздник всех, кто спасает людей, бережет покой России и помогает тем, кому тяжело. В этот день он вручил награды медикам, которые приехали в регион для борьбы с коронавирусной инфекцией. 12 тыс. человек вылечили военные и гражданские врачи в подмосковном госпитале «Патриот».

«Юрий Карамышев и его коллеги работают в военном госпитале в парке «Патриот», спасают людей с ковидом. Юрий — подполковник медицинской службы, в Подмосковье уже в пятый раз. Орден, который я ему сегодня вручил, посвятил отцу, боевому офицеру», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона напомнил, что это не только мужской праздник.

Врач разработал свой способ эффективной диагностики легких с помощью ультразвукового тепловизора.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, разрешите поблагодарить вас за высокую оценку работы госпиталя в парке «Патриот». Хочу эту награду посвятить своему отцу - боевому офицеру, который отдал службе в вооруженных силах более 20 лет», – сказал Карамышев.

«Принято считать, что сегодня мужской праздник, но в военном госпитале трудятся и девушки. Защищать Родину можно по-разному», - резюмировал губернатор Подмосковья.

Covid-госпиталь в «Патриоте»

Сегодня в команде «Патриота» более 700 медиков, в том числе около 440 военнослужащих. Это самый крупный объект в Подмосковье для размещения пациентов с коронавирусом. Там могут проходить лечение свыше 1,4 тыс. пациентов. Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ.

Врачи, работающие в «Патриоте», бесплатно проживают в пансионате «Солнечная Поляна». Им обеспечено питание и трансфер.

С мая 2020 года в медучреждении прошли лечение около 13,4 тыс. человек. Койки в «Патриоте» разворачивали при каждой волне коронавируса.

«Я очень благодарен министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, потому что в самые критические моменты пандемии я обращался к нему и тут же получал помощь. Хочу поздравить с праздником наших врачей, которые на протяжении долгого времени здесь работают, помогают выздоравливать большому количеству людей», - сказал Воробьев.

Награждение медиков

Благодарности губернатора Московской области получили: врач-эпидемиолог Одинцовской областной больницы Виктор Пустовалов, который отвечает за предотвращение возникновения внутрибольничной инфекции и врач-терапевт, сердечно-сосудистый хирург Одинцовской областной больницы Анвар Темирбулатов, работающий в «Патриоте» уже четвертую волну.

Также Воробьев вручил благодарности преподавателям и курсантам военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, прикомандированным министерством обороны РФ на помощь областным врачам.

Благодарности получили подполковник медслужбы, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, командир медотряда, направленного для лечения инфекционных больных Эдгар Бегашвили, майор медслужбы, слушатель 5 курса Александр Морозов, капитан медслужбы Василий Рыбкин, курсант 5 курса Олег Мироненко.

Также благодарность вручили лейтенанту медслужбы, слушателю ординатуры 1 курса Виктории Бириной. С больными коронавирусной инфекцией она «познакомилась» во время службы в Североморске и применяет полученный опыт в подмосковном «Патриоте».

Еще благодарности получили старшие лейтенанты медслужбы, слушатели ординатуры 1 курса Надежда и Андрей Малаховы. Супруги вместе работают в ковидном госпитале, в 2020 году заняли первые места в номинации «Лучший военный врач», а также показали лучший результат «Военно-медицинской эстафеты» при оказании неотложной помощи в одном из этапов конкурса «Армия-2019».

Благодарность вручили лейтенанту медслужбы, слушателю ординатуры 1 курса руководящего состава Даниилу Проскунову, рядовому мед службы, курсанту 5 курса, который работает медбратом в инфекционном отделении Александру Пузикову. Проскунов трижды был в «Патриоте» и ранее уже получал благодарность губернатора. Пузиков в ковидном госпитале уже в пятый раз.

Губернатор вручил благодарность рядовому медслужбы, курсанту 3 курса, приезжавшей в «Патриот» дважды, Марине Янушке и майору медслужбы, слушателю ординатуры 1 курса Сергею Шурупову. До поступления в ординатуру в составе сводного отряда Минобороны РФ Шурупов участвовал в оказании дружественной помощи в борьбе с Covid-19 в Сирии и Армении. Полученный опыт он с успехом применяет при работе в медотряде.

Благодарность губернатора получил и сержант медицинской службы, курсант 5 курса Адам Дударов.

«Я здесь уже 4 раз. Здесь я получаю важный практический опыт при работе с пациентами. Снабжение - на высшем уровне, у нас есть все необходимое, начиная от расходного материала, заканчивая препаратами», - сказал Дударов.