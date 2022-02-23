РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил с 90-летием труженицу тыла, ветерана труда Анну Новикову в Подольске и вручил ей подарки и продукты.

22 февраля труженица тыла, ветеран труда Анна Новикова отметила 90-летие. Несмотря на такой почтенный возраст, она принимает поздравления с двух мобильных телефонов и строит планы на будущее.

Максимович лично поздравил Новикову со знаменательной датой. От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и от себя лично вручил имениннице цветы и подарки.

«Искренне пожелал ветерану крепкого здоровья, внимания и любви близких. Также оказал имениннице волонтерскую помощь и доставил продуктовый набор, что оказалось очень кстати и растрогало Анну Петровну до слез, так как она готовится к приему многочисленных гостей», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».