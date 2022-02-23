РИАМО - 23 фев. До февраля этого года Ледовый дворец «Витязь» в Чехове был в долевой собственности, одна часть его с 2010 года была под арестом. Через 12 лет судебных тяжб спортобъект полностью перешел в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Строительство Ледового дворца «Витязь» в Чехове стартовало в 2000 году, его возводили по самым современным технологиям и разработкам, а через 4 года состоялось его официальное открытие.

Пока часть дворца была под арестом нельзя было делать комплексную реконструкцию, а также сформировать земельный участок, на котором находится объект.

Минмособлимущество вместе с администрацией городского округа Чехов проделали огромную многолетнюю работу по реализации дорожных карт, чтобы устранить препятствия для эксплуатации спорткомплекса.

В результате этой работы все обременения были сняты, администрация за счет своих средств выкупила ранее арестованную долю Ледового дворца, на все здание зарегистрировано право собственности муниципалитета.

Вместимость спорткомплекса составляет 3,3 тыс. зрителей. Он является ареной международного уровня. Здесь проводятся занятия школы фигурного катания, любительские хоккейные матчи, матчи Молодежной и Высшей хоккейных лиг, массовые катания жителей. Также предоставляется время для льготного катания для малообеспеченных семей, пенсионеров и детей с ограниченными возможностями.

«Теперь городской округ Чехов сможет полноправно владеть и распоряжаться всем имуществом спортивного объекта, а главное, начать комплексную реконструкцию Ледового дворца», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.