РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске более 40 предприятий округа откликнулись на просьбу помочь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, необходимые продукты и вещи начали поступать уже в день открытия пункта сбора гуманитарной помощи, сообщил и.о. главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков в своем Instagram-аккаунте.

В Подольске организован сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в Россию жителей ДНР И ЛНР. Сбор помощи проводят совместно с партией «Единая Россия». Пункт приема открыт в волонтерском центре на базе молодежного центра «Максимум», расположенного на улице Ульяновых, дом 1. Помочь может любой желающий. Добровольцы уже формируют первую партию груза для отправки в места размещения беженцев из Донбасса.

В пункт сбора можно приносить продукты, посуду, средства личной гигиены, постельное белье, одеяла и другие предметы первой необходимости. Для детей можно передать детское питание, игрушки, книги и канцелярские товары. Все предметы должны быть новыми и упакованными, а продукты — иметь длительный срок хранения.

«На просьбу оказать помощь откликнулись более 40 предприятий нашего округа. Необходимые продукты и вещи начали поступать уже в день открытия пункта сбора гуманитарной помощи. Благодарю каждого, кто не остался в стороне и оказал поддержку!» - написал Жариков.

Пункт приема работает с 10:00 до 20:00, контактный телефон: 8(496)750-04-93.