РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 фев. Пункт приема помощи беженцам из ДНР и ЛНР будет работать в подмосковном Красногорске 24 и 25 февраля, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Приемочный пункт гуманитарной помощи откроется в МУ «Молодежный центр» по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №20.

Время работы: с 24 по 25 февраля с 10:00 до 19:00.

Все желающие могут принести для нужд беженцев средства личной гигиены, бытовую химию, мебель, бытовую технику, подгузники, детское питание, развивающие игры для детей с ОВЗ, канцелярские и школьные принадлежности, детские игрушки и одежду, продукты (чай, кофе, сахар, крупы, булочные и кондитерские изделия, консервы, воду, соки, масло сливочное и растительное).