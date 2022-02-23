РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Молодежная хоккейная команда «Русские Витязи» из Подольска победила в матче против ХК «СКА-Варяги» со счетом 6:2, сообщается в группе подмосковной команды в соцсети «ВКонтакте».

22 февраля «Русские Витязи» начали домашнюю серию уверенной победой над «СКА-Варягами». В игре против гостей из Санкт-Петербурга подмосковная команда реализовала моменты в большинстве, меньшинстве и в равных составах. В результате победы и двум набранным очкам «Русские Витязи» вернулись на восьмую строчку Запада.

Со счетом 6:2 «Русские Витязи» одержали уверенную победу над «СКА-Варягами» третий раз в сезоне.

Второй матч команды проведут в Подольске в среду в 14:00.