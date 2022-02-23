РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Предприятия малого и среднего бизнеса Люберец собрали необходимые вещи и продукты для беженцев из ДНР и ЛНР. Более 26 т груза перевезли из Люберец на пункт приема гумпомощи в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Три машины грузоподъемностью 2 т каждая отправились в Реутов со средствами личной гигиены, детскими подгузниками, книгами и бытовой техникой. Отдельным рейсом отправили 20 т бутилированной воды. Сбор груза был организован при поддержке «Единой России».

«Гуманитарную помощь в пользу беженцев из ДНР и ЛНР собрали усилиями порядка 10 предприятий малого и среднего бизнеса, расположенных в Малаховке. Большинство из них предоставили собственную продукцию, другие – помогли закупкой электрических обогревателей, чайников и микроволновых печей, так необходимых в пунктах размещения беженцев», - отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Всего беженцам из Донбасса отправили порядка 1,4 тыс. л моющих средств, 50 кг кофе, более 1 тыс. книг и игр, антисептики и детскую косметику. Предприятия, оказавшие помощь – «М. К. Асептика», «Айкон Пакеджинг», «ФДА Компани», «Вентум», «ВудФан», «Гидрогормаш», «РусУпаковка» и «Фармаркет».

С загрузкой машин для отправки помогли активисты МГЕР. Тем временем, несколько люберецких волонтеров заняты в работе реутовского сборного пункта, откуда гуманитарная помощь отправляется в Ростовскую область, а также добровольцы помогают разместить беженцев в Таганроге.

«Мы следим за новостями, которые присылают наши молодогвардейцы Мила Алькаева, Дима Попов и Максим Котиков из Реутова. Матвей Смирнов в составе команды МГЕР Московской области находится сегодня в Ростовской области. Роль каждого, кто помогает, неоценима. Я искренне благодарен представителям бизнес-сообществ за оперативную и качественную помощь. Волонтерам – за самоотверженность и доброту!» - подытожил Ружицкий.