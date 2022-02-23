РИАМО - 23 фев. Первого марта в Московском регионе прогнозируется до плюс 7 градусов и солнце, осадков не ожидается, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

В регионе будет небольшая облачность. Температура воздуха ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов. Атмосферное давление прогнозируется в районе 767-765 мм рт. ст. Ветер будет слабый.

В конце зимы в регионе днем также будет плюсовая температура, ночью может подмораживать до минус 8 градусов. Из-за перехода температуры через 0 ожидается гололедица.

Сильный порывистый ветер (до 15 м/с) прогнозируется только 25 февраля. В остальные дни его скорость не будет превышать 10 м/с.