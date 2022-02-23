РИАМО - 23 фев. За минувшие сутки в больницы Москвы поступили 590 пациентов с коронавирусной инфекцией, это на 8,7% меньше, чем днем ранее (646), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в мегаполисе выявили 5664 новых случаев заражения, выздоровели 8996 человек, скончались 83 пациента с подтвержденным Covid-19.

В мегаполисе коллективный иммунитет к инфекции составляет 56,2%. Полную вакцинацию прошли более 6,9 млн горожан.

В городе продолжается вакцинация от коронавируса. Чтобы привиться, нужно прийти в городскую поликлинику или выездной пункт вакцинации.