РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска поздравили автомобилистов округа с Днем защитника Отечества в рамках акции «Хороший водитель - лучший защитник!», сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В преддверии Дня защитника Отечества автоинспекторы и юные инспекторы движения в дошкольном отделении лицея №5 провели мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток-машинок, в которых дети просят взрослых быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

На центральной площади города Подольска автоинспекторы совместно с юными инспекторами движения из лицея №5 и школы №8 провели акцию «Хороший водитель - лучший защитник!» и поздравили мужчин-автомобилистов. Вместе с открытками, напутственными словами и теплыми пожеланиями автолюбители получили заряд положительных эмоций и отличное настроение на весь день.