РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 фев. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин поздравил жителей округа с Днем защитника Отечества, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. <...> Я хочу пожелать мира и благополучия каждому дому, вашим родным и близким, родителям и друзьям. Особые слова благодарности тем, кто защищал и защищает границы России, тем, кто сейчас находится на боевом посту. Дорогие домодедовцы! От всей души поздравляю вас с праздником! Крепкого здоровья, благополучия, добра!» - сказал Ежокин.

Он отметил, что 23 февраля - это праздник мужественных и смелых, благородных, отважных и преданных.

«Ветераны, военные, все те, кто связал свою жизнь со служением Отечеству, и те, кому это только предстоит, – защитники. Каждый из них в первую очередь защищает свое маленькое государство – любимую семью», - заключил Ежокин.