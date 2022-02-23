РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 фев. Ремонтные работы в амбулатории поселка Архангельское подмосковного Красногорска планируют начать в марте, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

«В одном из подразделений Архангельской амбулатории скоро начнется ремонт в соответствии с новой концепцией - «Стандарт поликлиники Подмосковья». Чтобы оценить необходимый объем работ, осмотрел помещение, которое сейчас находится в плачевном состоянии и поэтому не эксплуатируется», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Глава округа пояснил, что архангельская амбулатория относится к ГБУЗ МО «КГБ №2» и состоит из трех объектов – две амбулатории в поселке Архангельское (дома №№26 и 39) и медицинский пункт в поселке Новый, дом 4. Ремонту подлежит помещение в доме №26, который был построен еще в 1967 году.

Волков подчеркнул, что медучреждения первичного звена как никогда востребованы – необходимо быстрее привести амбулаторию в порядок и возобновить прием пациентов.

«В ходе ремонта, который начнется в марте, будут обновлены входные группы, системы освещения, водоснабжения и отопления, предусмотрена зона комфортного ожидания. Для реабилитации пациентов с постковидными осложнениями будет работать дневной стационар и кабинет физиотерапии», - пояснил Волков.

По его словам, открытие амбулатории запланировано летом.