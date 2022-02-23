РИАМО - 23 фев. Гражданам Украины нужно немедленно покинуть территорию России, а еще лучше - отказаться от поездок в эту страну. Такие рекомендации выпустил МИД Украины, сообщает Газета.ru.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в РФ, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что гражданам Украины, оставшимся на территории России, будет сложно получить консульскую и дипломатическую помощь.

Отношение между Россией и Украиной обострились в последнее время. Причина тому – ситуация в Донбассе. ЛНР и ДНР подверглись обстрелу украинских военных, после чего РФ признала независимость Донбасса.