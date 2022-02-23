РИАМО - 23 фев. За минувшие сутки в Московской области выздоровели 8 573 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус. С начала пандемии в Подмосковье удалось побороть болезнь 796 110 пациентам, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также в регионе за сутки выявили 1 920 случаев заражения, 25 пациентов спасти не удалось.

С начала пандемии в области зарегистрировали 930 088 случаев инфицирования, жертвами пандемии стали 14 099 человек.

Чтобы защитить свое здоровье и спасти жизнь, нужно делать прививки от коронавируса. В Подмосковье это можно сделать в рамках прививочной кампании.

В подмосковные больницы отправлены за сутки 521 человек с диагностированным коронавирусом.