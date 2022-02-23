РИАМО - 23 фев. В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 8996 человек, всего врачи вылечили от заболевания 2 452 895 пациентов, сообщает оперштаб города.

В мегаполисе с начала пандемии зафиксировали 2 679 100 случаев заражения, из них за минувшие сутки – 5664.

Штамм омикрон выявили у большинства зараженных коронавирусной инфекцией. Его сложно отличить от гриппа или простуды, так как симптомы у заболеваний очень похожи.

Полностью вакцинировались от инфекции в городе более 6,9 млн человек. Один компонент вакцины сделали свыше 7,2 млн человек.