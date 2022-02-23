РИАМО - 23 фев. На территории Московской области за минувшие сутки выявили 1 920 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе подтвердили 930 088 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет в области составляет 61,3%. Первым компонентом привились 5 167 160 человек, полную вакцинацию прошли 4 983 224 человека.

В регионе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

Врачи также советуют не забывать о своевременной ревакцинации, которую нужно проходить через 6 месяцев после предыдущей прививки.